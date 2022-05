Makram BOUZID

BOUZID Makram



Email : makram@gmx.fr

Né le 31 décembre 1973

Permis B







PRINCIPALES COMPETENCES

* participation à la reflexion stratégique de l'entreprise.

* Définition des objectis de développement commercial.

* Animation et développement du réseau des points de vente.

* Gestion du personnel : 'animation, suivi professionnel, formation et motivation des vendeurs.

* Animation de l’espace vente : agencement, mise en valeur des produits, actions promotionnelles, animations régulières afin de fidéliser le client.

* Maîtrise des spécificités techniques des produits et des modes d’utilisation.

* Prospection, proposition, négociation.

* Relation directe avec la clientèle pour leur satisfaction : conseil, présentation produit, vente.

* Gestion commerciale : flux de marchandise, gestion des caisses, des prix, de la politique commerciale et garanti la gestion des stocks.

* Choix des produits et négociation des prix d’achat avec les fournisseurs.

* Etablissement et étude des plans d’aménagement des salles de bains et des cuisines avec les logiciels appropriés.







PROFIL

* Management des équipes: Savoir établir le diagnostic global d’une unité de travail,

mettre en oeuvre un plan de progrès individuel et collectif, savoir fixer des objectifs et apprécier des performances et créer un climat de coopération.

* Capacité à communiquer et sens de la négociation, aisance relationnelle

* Goût du challenge.

* Capacité d’écoute pour déceler les besoins du client.

* Tenace, énergique, dynamique, autonome, réactif, sens du travail en équipe.

* Gestion du temps, organisation et rigueur.

* Réelle capacité de travail et d’adaptation.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1998-2010 : SANIBAINS Société de Distribution de Produits Sanitaires.

Marques COMMERCIALISEES : ROCA, BELLAVISTA, BATHCO, DOLOMITE, GROHE, REMER, FAGOR, TEKA, DELONGHI,FERROLI, ELM LE BLANC/BOSH, SALONI, PAVIGRES, ARGENTA, INDA,WIRQUIN, VIEGA, NOVELINI, TITAN.

2012 : DIRECTEUR COMMERCIAL

2010 : Manager commercial réseaux.

2006-2009 : Responsable produit (faïence) : ROCA, SALONI, PAVIGRES, ARGENTA, ARABIAN, STYLNUL, MARRAZI.

2001-2009 : Responsable Point de Vente à Tunis.

2000-2001 : Second du Responsable point de vente.

1999-2000 : Vendeur sédentaire.

1998-1999 : Agent de recouvrement et commercial terrain.



FORMATION

2002 : Formation professionnelle en technique de vente à Tunis.

1997-1998 : Formation Professionnelle en maintenance Informatique à l’IMSET de Tunis

1994-1996 : DEUG Physique Chimie (Faculté des Sciences de Tunis)

1993 : Baccalauréat Scientifique à Tunis



STAGES PROFESSIONNELS

2001 : Stage de formation en installation et maintenance du mécanisme de chasse encastré GROHEDAL à Minden en Allemagne.

2002 : Formation en technique de vente

2003 : Formation d'utilisation du logiciel DIBA ROCA de création de salle de bain en 3D.

2004 : Stage de formation en réparation des baignoires Hydro massages à ALCALA DE HENARES en Espagne.

2005 : Visite d’usine de fabrication des baignoires en fonte et stage de formation en maintenance de la robinetterie Roca en Espagne.

2006 : Formation professionnelle en technique de fabrication des carreaux céramiques à Valence.

2009 : Formation en management des équipes chez MW consulting Tunis.

2010 : Formation en qualité de service chez MW consulting Tunis.



MAITRISE DE LOGICIELS INFORMATIQUES

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Corel Draw, Internet

DIBA : logiciel de construction 3D de ROCA

DIBANET PRO : logiciel de construction en 3D de ROCA sur le net.

PANELDESIGN : logiciel d’habillage en carreaux céramique ROCA.

KITCHEN-MASTER : logiciel de construction 3D pour cuisines



LANGUES

Français : lu, parlé, écrit

Arabe : lu, parlé, écrit

Anglais : niveau correct

Espagnol : niveau intermédiaire (niveau B2 institut Cervantez)



Mes compétences :

Animation

Commerciale

Développement du chiffre d'affaire

Gestion commerciale

Gestion du personnel

Négociation

Prospection

Vente

Marketing

Management commercial

Management

Direction commerciale