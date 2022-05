Montassar ZARROUG

Après près de 4 ans et 6 mois passé en professionnel de l'informatique, je suis développeur android/iphone

J'ai travaillé essentiellement sur java (Android) et Objective C.(iOS)





Mes compétences :

Iphone

Android

JAVA

PHP / MYSQL

Restaurants

Adobe Photoshop

XML

Objective C

iOS

JIRA

Apache Subversion

Scrum Methodology

jQuery

XAML

Web Services

UML/OMT

TCP/IP

SQLite

Persian

OpenGL

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

MVC

Linux

JavaScript

JSON

IP

HTML5

Front office

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Android SDK