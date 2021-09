Je suis Ingénieur d'études et développement avec plus que 2 ans d'expérience en programmation d'applications Windows/Web avec les technologies .Net, C#, DotNet, Asp.Net.



Mes compétences :

Visual studio

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET

Hibernate

XSLT

XML

Scrum

Gestion de projet

Java EE

NHibernate

XSL

SQL