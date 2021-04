Felli ESLEM

Techlead Full Stack avec des compétences Devops j'ai été entre autres ingénieur d'études et développement Java/JEE chez SopraHR, Sopra Banking pendant presque 7 ans puis Consultant Freelance à la RATP depuis 4 ans.



Je suis cértifié «Oracle Expert Java EE Web Component Developer » et «Oracle Professional Java Programmer ».



J'ai participé à plusieurs projets de développement dans des contextes techniques et humains différents.



Je suis passionné par les nouvelles technologies, jai souvent participé à améliorer la chaîne dintégration et livraison continue chez mes clients, joccupe actuellement le poste de Technical Leader à la RATP mon objectif principale est de mettre en place des solutions full stack et scalable pour traiter du temps réel.



Mon expertise est autour du :



Backend :

Java 8/11 Spring framework Kafka JPA Hibernate SQL



Front End :

Angular 9/10 JavaScript CSS 3 HTML5 material design bootstrap



Intégration :

Git gradle groovy Jenkins ansible docker maven sonar awx artifactory



Projet :

Scrum Agilité Test dintégration Test fonctionnel Documentation technique Formation