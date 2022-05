Montaubric CHRISTOPHE

Titulaire d’un DUT Services et Réseaux de Communication et d’une licence en marketing, je possède une expérience de 8 années dans le commerce et la relation client. Mon attrait pour les chiffres et ma capacité d’analyse m’ont permis de participer activement à la bonne gestion d’un centre de profits lors de mes 5 années en tant qu’adjoint de direction chez Flunch. La mise en place et le suivi d’actions commerciales, l'analyse de reportings sont autant de tâches que je maîtrise.

Ayant l’habitude de travailler aussi bien en équipe que de façon autonome, la proximité du terrain et le contact humain sont pour moi des moyens de m’épanouir dans mon travail et d’atteindre les objectifs fixés. Mes nombreux déplacements personnels et professionnels ont quant à eux contribué à mon ouverture d’esprit.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de la relation client

Gestion des stocks