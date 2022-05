Monteiro JASSY

Jeune diplomé, sortant d'expériences professionnelles aussi bien diverses que variées (industrie, restauration, vente), je me suis orienté vers le logement social pour continuer à m'épanouir d'un point de vue professionnel.



Le métier de responsable de secteur, que j'occupe chez un des plus grands bailleurs social du Rhône, a pour principales missions:

- La remise en état des logements vacants (avec suivi de travaux)

- La gestion de la réclamation technique (avec gestion budgétaire annuelle)

- Le management des gardiens

- La participation à l'amélioration de la vie sociale du quartier



Je suis ouvert à tout dialogue et à toute proposition.







Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de caisse

Formateur

Merchandising

Management

Sport