MONTEIS sàrl est une société sous-traitante spécialisée en tuyauterie. Forte d’une expérience de plusieurs années, elle est à même de réaliser les pièces les plus diverses et de prendre en charge différents chan-tiers.

Elle dispose de plusieurs équipes qui interviennent à différents chantiers au Luxembourg, en Belgique et à l’est de la France essentiellement. Son personnel possède les licences de soudure EN 287.

MONTEIS continue son engagement dans la qualité de ses services et affirme sa volonté de devenir un véritable partenaire face aux enjeux économiques et techniques que rencontrent ses clients.

____________________________________________________________________

Plaquette 2012↓

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwyDffhPV_xcOWViZGY0MzctZmVjZS00NTEyLWFhYWYtYzVmOGE4OTNlMzUw&hl=fr

____________________________________________________________________



Mes compétences :

Soudage

Tuyauterie

Soudure

façonnage et montage tuyauterie