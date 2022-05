Patrice GARRIGUES

Directeur Commercial Trilingue :



Mes missions m'ont chacune permis de relever un fort challenge.



-Directeur des ventes France et Benelux.

Développement et management d'un réseau commercial, de réseaux de distributions, de prescripteurs. Stratégie commerciale, marketing et communication. Animation d'une équipe de 10 personnes. Travail en équipe de la fabrication produit à la bonne gestion comptable des règlements.





- Ingénieur Commercial grands comptes Export. KAM

Développement de ventes complexes en France et à l'export. Prescription, négociation avec comptes clefs de contrats en mode projet. Travail d'équipe de l'appel d'offre à la facturation. Organisation d'évènements sociaux.



- Responsable d'un centre de profit

Création d'une société en énergies renouvelables. Mise en œuvre d'une stratégie et plans d'actions associés. Management de techniciens spécialisés.



- Animateur réseau et Délégué pharmaceutique

Mission transversale et stratégique sur toute la France. Développement et animation de pharmacies. Encadrement d'équipes de ventes. Organisation d'évènements sociaux.



Je suis convaincus de la force du travail en équipe car nos connaissances ne valent rien si elles ne sont pas partagées.



Mes compétences :

Commercial grands comptes

Export

Communication

Stratégie commerciale

Expertise technique

International business development

Siebel

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Customer Relationship Management

Autocad

Prescriptions

Dilation and Curettage

PC Hardware

CERAN training

Apple Mac