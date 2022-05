Montier Technologies MTECH

Http://montiertech.fr > Ensemblier industriel - Ingénierie des flux

Au fil du temps Montier Technologies a diversifier son expertise des métiers et compétences, dans la réalisation de projets. Forte de cette polyvalence acquise, la société Montier Technologies se positionne en tant qu’ensemblier industriel. Dans le but d’offrir des solutions globales ou clé en main à ses clients, Montier Technologie a développé ses capacités d’intégration de travaux tous corps d’état (TCE).



Montier Technologies propose des prestations regroupant :



Conception et études

Conduite de projets

Réalisation

Installation

Contrôles et tests

Réception, Qualifications et Mise en service

Maintenance



C'est entre autres dans les domaines, mécaniques, industriels, de l'agro-alimentaire et de la viticulture plus paticulèrement que nous réalisons des installations lourdes telles que:

chaine d'embouteillage, matèriel d'irrigation,materiel de vinification, fouloir, cuves inox ou autres, pompes, salle blanche, climatisation, automatisme instrumentation (EIA) et programmation, chaudronnerie, tuyauterie, charpente métallique, robinetterie, levage, calorifugeage, échafaudage, peinture, électricité...

Dés lors, de façon naturelle, le matériel pour piscine s'est imposé, depuis une dizaine d'année au sein des activités de "Montier Technologies". C'est donc, au magasin de notre établissement que vous trouverez, en vente directe, une large gamme de produit et de fournitures pour piscine, tant pour professionnel que pour particulier.



Bien évidemment, concernant l'équipement, relatif au flux et au pompes à destination des piscinistes , vous trouverez sur ce site dors et déjà une large proposition de solution. Nous sommes bien sur à l'écoute de toutes vos attentes et vos besoins pour y répondre de professionnel à professionnel, dans la relation client-fournisseur.



