Montroussier YVES

Dans l import export depuis plus de trente ans je travaille actuellement au sein de la Société EURASIA Trading Company comme partenaire associé, et je suis partenaire apporteur d affaires en assurant le suivit de négociations dans une societe basée a Londres . ,Je suis en rapport avec nos client a travers le Pacifique sud l Europe , et L Afrique et je suis en perpétuelle recherche de produits et de fournisseurs afin de satisfaire l ensemble de notre clientèle.Nous avons développé plusieurs secteurs dans des domaines variés comme la construction de maisons individuelles en kit , les matériaux de construction. les meubles "d intérieur et d extérieur "pour hôtel , collectivité ,administration ,Événement , spectacle.

Les Commodités sont un nouveau domaine ou nous sommes en train d organiser un réseau entre L Afrique, le Bresil, et L Asie

Nous contrôlons certaines Commodity Agro Alimentaires tels que (Riz , graines de Soja Huiles ) Nous développons un nouveau département et réseau ,en Afrique pour répondre a toutes recherches, développement ou production de produits .(coton , arachide , noix de Cajou )

J ai toujours eu la passion des objets et meubles asiatiques , c est pour cela que je suis importateur de différents produits asiatique depuis la Chine ,,La Thaïlande L’Inde et Indonésie /Bali Nous avons une représentation dans chaque pays et une organisation depuis plus de 17 ans



Je suis basé maintenant entre L Europe ,et la CHINE pour être au plus prés des fournisseurs et ainsi pouvoir répondre a toutes demandes .Je réside également a Athènes en GRÈCE



Je veux créer un réseau de personnes entreprenantes , curieuses , et disponibles pour répondre a mes requêtes , ainsi qu'a leur demandes et qui puissent m'aider comme je le ferai pour eux ,dans mes recherches de produits ou de partenariat constructif et équitable .



J'ai la curiosité et la persévérances comme armes principales , j'ai aussi le goût du voyage et des relations humaines qui sont très importantes pour moi .

Availability

Communication

Curiosity

Honesty

Perseverance

Respect du client

Travel

Prospection