Montse CULUBRET

Licence en Philologie Hispanique (spécialité Langue), délivré par l’Université de Barcelona ;



Cours de capacité pédagogique (CAP) délivré par l’Université Centrale de Barcelona.



Master en Formation et Technologies e-Learning délivré par l’Université de Séville (2010).



Diplôme de e-Learning 2.0 : Intégration et finalités éducatives de la Web 2.0 en Moodle (2008).



Diplôme de Formation de téléformateurs, Gestion du e-Learning sur Moodle: Installation, Administrtion et emploi avancé. 2008.



Master sur Internet: Gestion des technologies et applications délivré par Université Polytechnique de Catalogne (UPC).



Catalan : Niveau C2 Junta Permanent de Català.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

J’enseigne l’espagnol pour étranger depuis plus de 11 ans et je dirige et implante des projets e-Learning dans des institutions de l’Administration Publique et Privée. J’ai travaillé dans des institutions très reconnues comme UOC-Posgrado (Universitat Oberta de Catalunya) en réalisant des fonctions de coordination-direction dans le domaine de Technologies de l’information et de la Communication ; ICT (Instituto Catalán de Tecnología), Criteria en réalisant des fonctions de responsable de formation on-line et professeur, entre autres.



J’enseigne l’espagnol à des étrangers à travers différentes entreprises très reconnues (ANGLOJET, IVAOS, VERDIÉ, BABYLON IDIOMAS, etc). Je facilite aussi des conseils sur l’Innovation Educative, j’enseigne aussi les différentes possibilités éducatives et je crée des activités d’apprentissage collaboratif avec des outils de la Web 2.0 et des réseaux sociaux (quelques-uns de mes clients : Ministère du Gouvernement Espagnol, Generalitat de Catalunya- service Enseignement, etc.).

Rédaction d'articles pour la revue technique IWE (Information World en Español).



Je suis aussi co-fondatrice de l’Association Entrelaza Tecnosocial, une organisation à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la formation, l’innovation et le développement de projets en se basant sur l’emploi avancé des technologies de l’information et de la communication dans un but socialement significatif. Pour avoir plus d’information:Array