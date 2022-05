Montserrat DE LA RUBIA GARCIA

Mes 17 années d'expérience en tant que infirmière m'ont permis d'acquérir des compétences dans trois domaines d'activité:unités d'hospitalisation,services ambulatoires et d'urgences et de bloc opératoire.

Les postes d'infirmière que j'ai occupés en France et en Espagne,ont permis de développer mes compétences techiniques,mes qualités relationelles et mes capacités d'adaptation à des situations et des équipes de spécialités médicales différentes.

J'ai suivi ensuite un Master en 2 années, de gestion et administration de soins infirmiers.Au cours de mes expériences réussies en qualité de cadre de santé en 2007et 2008,j'ai prouvé mes capacités à animer des équipes paramédicales et techniques,à garantir l'excellence de la prise en charge des patients et à piloter la gestion des unités de soins,en portant une vision globale sur l'activité.



Mes compétences :

Ecoute

Relationnel

Adaptabilité

Réactivité

Rigueur