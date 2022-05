Moone, auteure, compositrice et interprète.

Originaire de Lille, Moone grandit au sein d’une famille métissée (père algérien et mère française), jouissant ainsi d’une double culture.

A la maison, la chanson française (Gainsbourg, Berger, Sheller…) côtoie la musique arabe (Oum Kalthoum, Farid El Atrache), son oreille s’ouvre à la musique occidentale et orientale.

Le chant irrigue son enfance et Moone se distingue par une capacité surprenante à mémoriser les paroles, en français et en anglais.

Enfant solitaire, elle préfère la compagnie des livres et des disques à celle de ses semblables… Elle dévore les livres dans la chambre parentale, ce qui fait naître en elle une volonté de raconter des histoires et abreuve son imagination fertile. De Queneau à Vian en passant par Breton, le polar et la SF, rien ne résiste à la jeune lectrice.

Après une adolescence tumultueuse, elle intègre son premier groupe, H’Adés, à l’âge de 19 ans en compagnie de camarades de lycée. Après seulement quelques répétitions, les jeunes musiciens font leurs débuts sur scène. C’est la naissance d’une vocation pour notre jeune créatrice, qui se sent «comme à la maison» quand elle fait ses premiers pas sur scène. Ce besoin de partage avec le public et cette sensation de vivre plus intensément font désormais partie de sa vie artistique....



