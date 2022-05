Je suis à la recherche d'un poste en Q/HSE.

- J'ai une bonne capacité d'analyse et de synthèse

-Sens de l'initiative, force de proposition

-Vigilance et réactivité, capacité d'adaptation

-Sens du contact, communication, pédagogie



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Iso 9001; iso 14001; iso 22000 ;oshsa 18001: maiti

Bonne connaissance des normes environnementales sé

Évaluation des risques professionnels et propositi

Analyse des accidents de travail: arbre des causes

Utilisation des outils qualité: diagramme d'ishika

Sécurité incendie

Audit interne