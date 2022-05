Mora ADRIEN

Morartistic a été lancé en 2014 par l'artiste MORA. En Freelance je propose mes services dans graffiti, street art pour particuliers et professionels.



A cela s'ajoute une activité de graphisme pour laquelle je crée des logos et tout autres supports "Print".

(Flyers, Affiche, T-shirts...)



Vous pouvez consulter mon site internet sur:Array



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Graphisme print

Graphisme publicitaire

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Peinture

Créativité