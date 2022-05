Morad DILMI

Morad ( Farouk ) DILMI

Hypnothérapeute, hypnotiseur sur Bourges et environs.



Je pratique l'hypnose classique à induction rapide depuis 2009.

Praticien de l'hypnose dite Ericksonnienne et formé à la PNL, j'ai pratiqué un grand nombrede séances au quotidien, lesquelles m'ont permis d'apporter une alternative aux médicament ( anxiolytiques, antalgiques), aux addictions, d'apporter une ligne de confort aux personnes.

Mon parcours m'a mené à rencontrer de grande figure de l'hypnose moderne.

Depuis j'ai créé une hypnose moderne qui me permet de m'adapter à chaque personne pour les accompagner vers les objectifs fixés, dans le respect de leur intégrité.





Mes compétences :

arrêt du tabac, arrêter de fumer

confiance en soi

Gestion du stress

hypnothérapie

gérer les traumatismes

Hypnothérapeute

hypnotiseur

Gestion de poids, perte de poids

Hypnose

Bien être