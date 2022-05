Morad MEZGHACHE

Formateur Professionnel d'Adultes. Ascenseur et Electrotechnique.

Je possède une double expertise à la fois pédagogique et technique.

- Enseigner, former

- Animer des actions de formation, assurer la transmission des savoirs et savoir faire à des publics jeunes et adultes.

- Concevoir des référentiels de formation en partenariat avec les branches et des actions de formations. avec des clients,

- Choisir les méthodes et outils pédagogiques (contenus, exercices, supports, mises en situation...) adaptés au public et à l’objectif de la formation.

-Assurer le suivi

l’accompagnement des apprenants.

-Evaluer leurs acquis

jury d’examen



Formateur professionnel dans le domaine de l'ascenseur depuis 2010 au sein de lAFPA.

Technicien en ascenseur et escalier mécanique depuis 2003 ( THYSSEN KRUPP, VESTNER, CNIM Transport service.

Electrotechnicien spécialisé industrie depuis 1998. ALSTOM, CARRIER....