Morad MEZIANI

Compétences d’aspect générales:

- Bonne faculté d’adaptation, sens du relationnel, rigoureux, prise de recul, esprit d’analyse



Compétences Techniques:

- Qualité embarqué Hardware Software: DO 178, DO 254,

- Qualité système de management: EN 9100, ISO 9001, 14001, NF services, ISO13485

- Qualité Fournisseur: AMDEC, Digramme cause/effet-Hishikawa

- Qualité Logiciel Médical: EN62304



Maîtrise des processus liés aux développements DO-178B (DAL A) et DO-254B (DAL A à D) / Expérience en audits de certification avioniques SOI et SOF et en audits ISO9001/ EN9100/IRIS/ audits fournisseurs / Inspections livrables / Revues documentaires / Revues de processus/ Gestion de configuration (CM SYNERGY / SVN) et anomalies (CHANGE SYNERGY / TRAC)/Expérience suivi fournisseur



Mes compétences :

