Sylvain ROUSSEAU

Au delà de ce parcours professionnel riche et formateur de plus de 17 années d'expérience(s) dans l'Industrie Automobile, j'ai su parfaire mes connaissances de l'entreprise industrielle en passant par la stratégie, l'industrialisation et la qualité chez de grands donneurs d'ordres qu'ils soient constructeurs ou fournisseurs de premier rang.

Aujourd'hui je reste à la recherche de projets innovants, créateurs de valeur ajoutée et souhaite partager mes expériences.



Mes compétences :

Management

AQF

Qualité

CMMI

ISO

Automobile

Industrie

Industrialisation

RSA

Horlogerie

Production

LEAN

Lyon