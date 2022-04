Gilles MAGOUROU

Après 3 années en qualité de chargé d'études pour divers systèmes relatifs à l'armement naval, j'ai intégré une société de planification et de gestion de projets . Cela m'a permis de découvrir, le monde du batîment (ADP et CEA),celui de l'armement ( DCN Toulon, Thomson Sintra Valbone), celui du nucléaire (CEA Cadaraches) et celui de l'Automobile (PSA) et j'ai obtenu une certification en gestion de projet délivrée par l'AFITEP.



J'ai choisi le monde de l'automobile car il répondait à mes attentes dans un environnement industriel où la part humaine y tient une grande part.

A ce jour, j'assure la fonction de responsable atelier prototype et essais pour les transmissions transversales qui équipent 50 % des besoins du Groupe mais aussi pour la compétition client.



Ce poste très riche comporte une composante technique/conception où il faut se "débrouiller" pour réaliser les prototypes et essais et une composante opérationnelle où l'on est proche du terrain et des collaborateurs. Le travail d'équipe et le pragmatisme y sont fondamentaux au vue des objectifs et des contraintes qui nous sont demandés par les projets véhicules .



Des responsabilités en R&D au sein du pôle Transmission m'ont permis de poser un brevet au travers de la méthode de résolution de problèmes d'innovation TRIZ.



A ce jour je cherche à évoluer vers le secteur aéronautique ou défense navale dans le sud de la France.



Mes compétences :

Gestion de projets industriels

Management d'équipe

Automobile

TRIZ