Olivier Laffeta dirige actuellement des projets de développement de systèmes d'injection et d'alimentation carburant dans le domaine fonctionnel des moteurs thermiques essence pour le compte d'un constructeur automobile. Il assure notamment la gestion technique de la conception et des développements en étroite collaboration avec les fournisseurs, et est garant des aspects qualité, coût, délai et prestation vis à vis de la conduite d'ingéniérie moteur essence.

Il est intervenu dans des domaines techniques très différents au cours de sa carrière (Pétrole, Chimie, Informatique, Spatial et Automobile) privilégiant un niveau d'intervention de gestion de projets techniques en mettant à profit son adaptabilité.



Mes compétences :

Moteur thermique

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

Gestion de projet technique

PROCESS INDUSTRIELS

Chimie physique

Langue Allemande

Mobilité nationale et internationale

Négociations fournisseurs

Thermohydraulique

Réactivité. Sens de l'écoute

SPATIAL Ariane5

Communication

Compréhension et analyse de faits techniques

Langue anglaise

Direction d'acteur

Formation professionnelle

Mise en scène d'événements

Aide à la décision