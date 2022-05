Morad MOUJANNI

MOUJANNI Morad

je suis un jeun marocain âgée de 26ans, titulaire d'un diplôme de dessin de bâtiment depuis l'année 2012.

Aujourd'hui je travail au sein d'un bureau d’études technique "BA.C.E.CO.M" à TIZNIT (dessin des plans de beton armé, des plans d'électricité et études de VRD ) depuis l'année 2014 je suis satisfaite de mon poste que j'occupe actuellement , mais je préfère m'amélioré plus dans mon carrière professionnelle.

c'est pour cella je me suis présenté dans ce site internet et merci.



Mes compétences :

Dessin technique

Piste

Archicad

Microsoft Excel

Photoshop

AutoCAD

Microsoft Word

Covadis

Artlantis