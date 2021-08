Nadia LAROUSSI

Je suis une femme qui aime la vie, une mère qui aime sa fille, une consultante qui adore son travail, une lectrice qui dévore les livres, une admiratrice des gens intéressants et authentiques. j'aime la vie simple et vraie...



Lorsque j'ai lu dans fortune magazine que Warren Buffet investissait dans le marketing de réseau, j'ai compris que je ratais quelque chose d'important. Le futur du marketing réseau est sans limite, il continuera à se développer sans fin et deviendra l'un des business les plus respectés du monde.



Ma fonction polyvalente au sein de multinationales telles Sara Lee, Dewhirst m'ont apporté des compétences variées telles que la recherche de financements pour la réalisation de supports de presse, la gestion de projets communication format papier et multimédia, l'organisation de déplacements d'équipe à l'étranger, Conseil en formation...

Par ailleurs mon engagement dans l'association Amal de développement humain pour les femmes moins favorisés à Azillah illustre mon fort intérêt pour la formation, la pédagogie et les projets à caractère social.

Je souhaiterais ainsi m'impliquer dans des missions dans le domaine de l'environnement, l'éducation ou l'humanitaire.



Mes compétences :

Freelance

Communication

Commercial

Marketing

Psychologie

Santé