Morad ZOUINE

Avocat associé dans un cabinet lyonnais dont l'activité dominante est le droit des étrangers (entrée, séjour, travail et droits sociaux des étrangers, ainsi que contentieux de la nationalité) et pratiquant le droit de la famille, le droit au logement et le droit pénal.



Le cabinet pratique par ailleurs le droit des assurances, le droit de la consommation et le droit de la sécurité sociale.



- Membre du Bureau de l'association de soutien aux Amoureux au Ban Public de Lyon, dont l'objet est la défense du droit des couples franco-étrangers de vivre en famille



- Membre du Bureau de l'Association ADDE (Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers).



- Membre d Bureau de la Commission "étrangers" du Barreau de Lyon.



Mes compétences :

Droit des étrangers

Droit des assurances

Droit pénal

Droit international privé

Droit de la consommation

Droit de la sécurité sociale

Droit de la famille