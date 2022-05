Morade CHAALAL

J'ai effectué des stages dans le domaine de la prospection et marketing à l’international dans une entreprise étrangère et en France dans le domaine de la Gestion IMPORT/EXPORT à l’international. Durant les quelles j’ai pu perfectionner mes aptitudes professionnelles dans un contexte entrepreneurial, améliorer mon autonomie et prendre mes marques dans le monde du travail.



Je suis un jeune homme dynamique, sérieux et compétent. J’aime les relations humaines et j’ai une bonne expérience vis-à-vis du travail administratif. Mes aptitudes scolaires sont majoritairement orientées sur le secteur tertiaire, ce qui m’octroie une grande capacité d’adaptation, je suis donc polyvalent et prêt à apprendre si il le faut.



Mes compétences :

Microsoft Office

Import/Export

Adobe Photoshop

Adobe

Sap erp