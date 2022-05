Moran GUILLERMIC

J'ai débuté ma carrière sur l'étude et l'analyse directe des besoins en équipements CVC de bâtiments professionnels et individuels, en accompagnant des installateurs.

J'ai continué ensuite dans l'énergie solaire thermique (chaleur) sur des applications plus spécifiques et des profils de besoins très variés.

Aujourd'hui avec ma société Solaire Concept j'étudie, dimensionne et conçoit des systèmes de production de chaleur pour des besoins en ECS et Chauffage pour des structures énergivores (EHPAD, Hotel, Camping, Industrie Agroalimentaire, structure agricole).

Je réalise des contrôles, des audits qualités, des missions d'AMO auprès de structures professionnelles.

Je suis chaque projet de la phase étude à la réalisation tout en optimisant les coûts globaux et les achats (gestions des stocks).

J'accompagne chaque chantier et veille au respect de la bonne mise en oeuvre des systèmes auprès des équipiers (plombiers/électriciens/couvreurs).



Mes compétences :

Autocad

Reconnaissance