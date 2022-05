Moran OFDEA

* Télévente: Assurance, Téléphonie et Internet

* Assistanat d'utilisateurs: Assurance, Téléphonie et Hotline (Soft et Hard)

* Formation en communication: Population Particuliers et Professionnels

* Profiling RH: Télévendeurs, Créateurs de communauté et Ingénieurs support technique

* Coordination NTIC: Déploiement de plateforme technique

* Consulting: Finances, Informatique et Systèmes d'information

* Coaching: Etablissement de besoin en formation et Montée en compétence métiers et techniques

* Management: Gestion de proximité, Etablissement de dashboard et Reporting

* Gestion de projet: Conception, Mise en place et Déploiement d'infrastructure Backoffice de type Helpdesk aux normes ITIL (Infrastructure, Process métiers, Process remontée d'incidents, Conception dashboard, Mise en place de reporting, Profiling RH, Passation d'entretiens d'embauche)



Mes compétences :

Architecture

Architecture SI

Audit

Conception

Consulting

Management

Profiling

Prospective

Systèmes d'Information

Urbanisation

Urbanisation SI