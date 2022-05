Morane DELOS

Diplomée de l'IESEG School of Management, je suis reconnu pour ma capacité d'adaptation et mon implication dans les missions qui me sont confiées.

D'un naturel optimiste et curieuse, la Communication Interne et le WebMarketing sont pour moi des domaines passionants.

Travailler dans un environnement innovant et dynamique est une réelle motivation.

Polyvalente, je soutiens le changement car les challenges me stimulent et m’enthousiasment.

N"hésitez pas à me contacter si vous avez des conseils à me donner !



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Gestion de projet

Adobe InDesign

HTML

Web 2.0

Réseaux sociaux

Community management

Communication

Communication online

Webmarketing

Joomla

Anglais courant