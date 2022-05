Morane SOULIÉ

Curieuse et passionnée, je recherche une entreprise auprès de laquelle je pourrais grandir et m’épanouir tout en cultivant mes forces :

- La polyvalence, acquise au travers d'expériences professionnelles variées et complémentaires.

- L’esprit d’initiative, développé au sein de mon école de commerce et de mon activité entrepreneuriale.

- Le partage, enrichi par de nombreux voyages en Afrique, Asie, un an en Écosse et sept mois en Nouvelle-Zélande.



Mes compétences :

Réactivité

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Communication

Rigueur

Communication événementielle

Microsoft Office