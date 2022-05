Mordret CYRIL

De formation Ingénieur en Informatique (promotion ESI-SUPINFO 1989) j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de l'industrie via la société SG2 IIS (absorbée par SOPRA) pour plusieurs grands compte comme la COGEMA , PSA mais surtout RENAULT .

En 1996 je reviens vers le domaine bancaire (SG), domaine dans lequel j'avais déjà fait plus d'un an de stage chez Indosuez( 1985 à 1989). Début 1997, je quitte SOPRA et continue la prestation de Service à la BNP en orientant de plus en plus mon activité vers la partie fonctionnelle donc côté métier dans les domaines des moyens de paiement virt, prelt, CB et du crédit Immobilier.

Mi 2005 je quitte BNPPARIBAS et intervient chez HCBS PRIVATE BANK dans le cadre de la migration du système d'information, pour la partie titres, qui atteint son apogée durant l'été 2007.

J'occupe ensuite les fonctions d'assistance Maîtrise d'Ouvrage et utilisateurs pour l'ensemble des outils front office et titres.

A titre d'expert je participe ensuite aux travaux de migration vers le SI d'HSBC France et accompagne les équipes d'Hsbc France et les utilisateurs dans l'appropriation de ce nouvel environnement.

Depuis Juillet 2013 j'interviens en tant que Maîtrise d'Ouvrage Bancaire dans le cadre du projet Evolution de la Banque Privée et participe à ce titre à la définition du schéma directeur



Mes compétences :

Commerciale

Domaine bancaire

Forex

Microsoft Money

Money market

Moyens de paiement