Moreau CELINE

A la suite d'un BTS informatique industrielle, j'ai évolué au sein d'une SSII durant 8 ans en développant des logiciels spécifiques de gestion pour PME. Après une situation économique difficile de celle-ci j'ai occupé pendant 3 ans un poste de développeur de modules complémentaires pour l'ERP JDEdwards et la gestion informatique globale pour la société Filix SAS.



J'occupe actuellement un poste de développeuse expérimentée sous Windev, Webdev et Windev mobile pour la société ALPIX.



Je suis de nature indépendante, dynamique, innovante et d'une capacité d'apprentissage rapide face à toute nouveauté que ce soit langage de développement, matériel de pointe ou automate.



Mes compétences :

Développement informatique

GPAO

Informatique

JDE

MOS

WebDev

Windev

JD Edwards

Paie