Moreau CHARLES

Persévérant, motivé, dynamique, bon communiquant et bonne capacité organisationnel et managériales sont les points forts de mon caractère.

Mes connaissances et mon expérience me permettent aujourd'hui de gérer l'ensemble de la qualité sur un site de conception et fabrication d'instrument de mesure électronique et mécanique.



Mes compétences :

Pack office

Tableaux de bord

SMQ

5 S

AMDEC/FMECA

Plan d'expérience

Gestion de la qualité

Audit

Lean Six Sigma

8D