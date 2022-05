Moreau CLEMENT

Etant actuellement élève de Terminale STMG option Ressources humaines, je souhaiterais intégrer un établissement afin d'y effectuer un BTS Tourisme en alternance.



Mon choix s'est orienté vers ce BTS car je voudrais acquérir des compétences et des connaissances dans le secteur du Tourisme.



Les voyages font partie de mes principaux intérêts car j'ai déjà eu la chance d'en effectuer quelques un (Egypte, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Italie...) mais aussi en France.



Mon goût pour les langues, les cultures étrangères mais aussi la géographie est un élément majeur qui a déterminé mon choix.



En effet, être en relation avec la clientèle, communiquer, informer et conseiller sont des éléments enrichissants qui contribueraient à me faire évoluer dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours.



Etant un élève sérieux, rigoureux, motivé et studieux, je m’engage à fournir tous les efforts nécessaires dans le travail exigé car je suis déterminé à réussir.



Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint