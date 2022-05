Moreau ELISA

Je suis actuellement une formation en Energies Marines Renouvelables afin de me spécialiser dans la conception de systèmes type éoliennes, hydroliennes, systèmes houlomoteur, ETM. Je réalise d'avril à septembre 2016 un stage chez Geps Techno ou je travaille sur l'hydrodynamisme et la conception mécanique de système houlomoteur.

Ma formation de base est orientée Mécanique avec un Master en Génie Mécanique et Productique option Conception réalisé à l’IUP de Brest (obtention en 2012). En tant qu'ingénieur en conception mécanique j'ai travaillé pour l'entreprise Thalès Underwater System (Brest 29) . Mes études portaient sur la conception de systèmes types sonars et systèmes associés (treuils, chaumard, LARS,...): recherche de solutions, CAO (Pro-Engineer), dimensionnement de structure (Rdm6, Pro-mechanica), choix technologiques, simulation hydrodynamique (Orcaflex),...

Entre 2013 et 2015, j'ai également travaillé dans le domaine de la pharmaceutique chez Aptar Pharma (Val-de-Reuil 27). Je participais à la conception de systèmes types pompes permettant d'injecter par voie nasal ou bucal, une dose de médicament: CAO (Creo), calcul des jeux fonctionnels du système (Tolerance Manager), cotation GPS des pièces, industrialisation des produits (calcul des critères de capabilité, analyse des dérogations, améliorations produit, conduites d'essais en laboratoire, ...).



Mes compétences :

Organisation

Relationnel

Rigueur