Moreau MARLENE

J’occupe la fonction de Chargée de clientèle pour le marché anglais au sein du groupe Ecoburotic (spécialiste de l’impression).

Mes diverses expériences professionnelles et personnelles m’ont conduit à privilégier un poste en relation avec l’international. Diplômée d’un Master 2 en Management et Gestion d’entreprises, le monde du commerce m’a toujours intéressé.

En effet, mon parcours diversifié m’a permis d’intervenir à différents maillons de la chaîne de vente, et ainsi d’acquérir une approche commerciale globale.

Ces années en immersion vente, ont conforté mes qualités de rigueur, intuition, autonomie, réactivité et aptitude à négocier, indispensables à l'exercice de ce métier.



Mes compétences :

Ventes