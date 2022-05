Moreau PAUL

De formation littéraire, 23 ans, diplômé d'une Licence et d'une Maîtrise en Histoire et Archéologie, et d'un Master 2 Management de la Culture et des Industries Créatives, je poursuis un second Master 2 en alternance, axé sur la communication et l'événementiel. Passionné par les sciences humaines, je m’intéresse à de nombreux sujets : communication, médias, marketing, littérature, politique, géopolitique, anglais, culture, musique, sport, histoire, histoire de l'art.

Sapeur-pompier volontaire depuis 7 années, Caporal et chef d'équipe, j'ai été chargé de relation presse, de communication et de projet événementiel pour l'événement Electric Palace durant 8 mois, et stagiaire attaché de presse auprès du Cabinet du Président de la Métropole de Lyon. Dans le cadre de mon alternance, j'occupe un poste d'attaché de presse au sein du groupe Fiducial.

Je pratique de la musique depuis l'âge de 10 ans, j'ai un très bon relationnel et pratique l'anglais.



Mes compétences :

Communication

Rédaction

Evénementiel

PAO

Anglais

Recherche