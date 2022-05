Moreau STEPHANE

Après 20 années d experience en tant que conducteur routier national je recherche une évolution de carrière soit dans le domaine du transport ou dans un autre pour un changement radical et vivre une nouvelle aventure .

Je suis volontaire, sérieux, ambitieux et j'ai une envie d'apprendre qui peut faire de moi un atout .

D'un naturel sociable je parviens à m'adapter facilement mais suis très méticuleux sur le travail , je n'aime pas laisser de place à l'erreur et fait en sorte d'atteindre tous mes objectifs que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle.



Mes compétences :

Soigneux

Rigueur

Ambition

Apprentissage rapide

Adaptabilité

Esprit d'équipe