Morellato Nathalie MORELLATO

Depuis plus de 30 ans, Nathalie MORELLATO, gérante de la société met son savoir-faire au service des entreprises, établissements de santé, organismes de formation, collectivités, structures à domicile et particulier

Spécialisée dans les formations « certifiantes » d'acteurs et de formateurs,

ADN Formation Prévention MORELLATO Nathalie est le « seul » organisme habilité par le réseau prévention CARSAT-INRS, dans la région Auvergnes Rhône Alpes, sur ces 3 domaines de compétences de FORMATEURS :

Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile (Fo APS ASD)

Prévention des Risques liés à lActivité Physique (Fo PRAP IBC-2S-Petite enfance) Sauveteur Secouriste du Travail (Fo SST). Nous proposons aussi des formations Equipier 1ère Intervention, évacuation.

Entourée dune équipe d'intervenant(e)s certifié(e)s, pédagogues ayant à coeur de transmettre leurs savoirs dans un esprit de confiance et d'enthousiasme, nous avons pour mission de vous apporter notre expertise en matière de formation autour de valeur humaine et ce, dans un climat de convivialité et d'exigence de résultats