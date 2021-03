Morello CELINE

Depuis 2007, en poste dans la société DB SCHENKER , en tant qu'attachee commerciale puis responsable commercial. A ce jour, j occupe un poste de responsable des ventes Agence. j'ai eu l'occasion de travailler dans trois agences : 74,83 et actuellement le 26 & 07...



Cette mobilité m'a permis de develloper l'adaptabilité, l'autonomie,la rigueur, l'organisation et la curiosité "professionnelle"



Réelle travailleuse, j'apprécie les challenges et les défits..



Je bénéficie d'une expérience sérieuse et réussie dans mon domaine d'activité.