Jessica VALLANDRO

Créé en 2006, MBC Consulting est un Cabinet de Conseil en Recrutement Indépendant, Multispécialiste, basé dans le 17ème arrondissement de Paris, Porte Maillot.



Notre couverture Nationale nous permet de soutenir l’ambition de vos projets.



La diversité de notre Equipe, composée de Juniors et Seniors, assure une cohésion de compétences dans divers domaines. Nos collaborateurs possèdent une grande connaissance des marchés et une réelle expérience des différents secteurs d'activités :

• Bâtiment, • Location de Matériel,

• Grande Distribution, • Informatique - High Tech,

• Comptabilité - Finances, • Gestion,

• Fonctions commerciales et Marketing, • Energies renouvelables





Notre objectif est d'identifier, d'évaluer, de sélectionner et de développer les talents afin d'aider les Entreprises dans leurs recherches.



Grâce à notre expérience et nos outils, nous assurons la bonne adéquation entre les personnes et l'entreprise.

Notre satisfaction est avant tout de contribuer à la réussite de vos projets et la bonne intégration des candidats.



En tant qu' Entreprise Citoyenne, MBC Consulting, se révèle particulièrement sensible aux problèmes de Société qui touchent aujourd'hui les Entreprises dans leur gestion des Ressources Humaines.



En fonction de vos enjeux, nous affectons les ressources nécessaires à la réussite de votre projet.



Nous utilisons une approche créative dans l'optique de trouver des talents et des compétences qui correspondent à vos attentes.





MBC Consulting « Un Team sur mesure »



Nous recrutons vos futurs collaborateurs en CDI dans les domaines de la Santé, de l’Informatique, de la Logistique et des Achats, l'Assurance, l'Immobilier et la Construction, Distribution et Commerce, Groupes Pétroliers, Bureautique, Aéronautique, Grande distribution, Ingénieurs et Techniciens, Fonctions commerciales.





Modalités d’intervention : Des prestations de service standard ou personnalisées







Mes compétences :

Recrutement

Conseil RH

Prospection commerciale

Gestion

Formation professionnelle