Jessica VALLANDRO

Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI, est aujourd'hui présent sur tout le territoire national avec un réseau de plus de 150 agences. Fort de ses 28 ans d'expérience, le groupe offre une prestation RH globale et de proximité, dans tous les secteurs et tous les métiers. Plus de 14 000 candidats sont en poste chaque jour grâce à l'accompagnement et au savoir-faire de plus de 500 recruteurs spécialisés



Mes compétences :

Ressources humaines

Rigueur

Conscience professionnelle

Recrutement

Développement commercial

Formation