Brigitte UCCIANI

Développer les talents des collaborateurs et améliorer la performance des entreprises dans les domaines suivants :

- Leadership et Management

- Communication et relations humaines

- Prise de parole en public

- Vente et développement commercial

- Animation de conférences

Coordination de l'équipe de coachs



Riche de mes réussites professionnelles et mes rencontres, c'est l'humain qui me passionne: le développement des compétences au service de l'entreprise .... et de soi-même.

DALE CARNEGIE m'apporte au quotidien la possibilité de servir mes convictions grâce une méthode concrète et éprouvée dont je valide l'efficacité chaque jour depuis 8 ans.

Je me lève le matin avec la certitude que mon métier a du sens : accompagner les personnes et les entreprises à réussir, quoi de mieux?



Mes compétences :

Communication

Confiance en soi

Développement

Développement personnel

Enthousiasme

Formation

Gestion du stress

Leadership

Management

Parole en public

Performance

Présentation

Prise de parole

Prise de parole en public

PUBLIC

Relations humaines

Vente