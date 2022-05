Moreno AURÉLIE

Je suis motivée, sérieuse, dynamique, esprit combatif, réelles qualités relationnelles, sens de l'initiative, capacités d'écoute de conseil d'adaptation et d'organisation .

Je souhaiterai continuer à travailler en relation avec les jeunes , mais le domaine commercial m'intéresse et correspond aussi à ma personnalité. De plus le milieu médical ne m'est pas anodin (bac SMS).



Mes compétences :

Combative

Discrète

dynamique

Motivée

Perfectionniste

Ponctuelle

Sociable