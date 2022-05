Morère JULIE

Http://www.univ-nantes.fr/morere-j/0/fiche___annuaireksup/



Enseignement - Depuis 2011, Maître de conférences en anglais appliqué au monde de l'entreprise. IUT, Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), Université de Nantes



Recherche - Photographie britannique contemporaine. Membre du Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l'Interculturalité (CRINI EA 1162), Université de Nantes



Responsabilités administratives - Directrice du Service Universitaire des Langues de l'Université de Nantes. Politique d'enseignement des langues de l'établissement et attractivité internationale. Projets de formation en langues-cultures étrangères et français langue étrangère. Public étudiant, personnels et entreprises



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Conduite du changement

Pilotage de projets

Management d'équipe