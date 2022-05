Morgan ALABEURTHE

Basé à Poitiers, Expert comptable, j anime une équipe de 12 personnes.



Je possède une longue expérience d’auditeur auprès de structures de toutes tailles, notamment auprès de PME familiales, d associations, d établissements d’enseignements supérieurs et de chambres consulaires.



A travers ces missions, j ai développé une connaissance approfondie des mécanismes de cartographie des risques comptables et financiers ainsi que des dispositifs de contrôle interne.

J ai acquis une compétence approfondie dans l’analyse et l’accompagnement à la rédaction de procédures.



Mes compétences :

Finance

Audit légal et contractuelle

Conseil aux entreprises

Fiscalité des sociétés et particuliers

Management