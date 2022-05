Morgan BARDIN

J'ai fait mes premiers pas dans la vie active en contrat étudiant chez DEVRED où j'occupais le poste de vendeur en prêt-à-porter masculin puis ensuite dans le secteur de la grande distribution en parallèle de mes études à l'IFAG (Business School n°1 de l'employabilité de l'entrepreneuriat en France). Actuellement manager magasin chez Market (groupe Carrefour, n°2 mondial, leader européen), où je seconde le directeur de magasin, je grandi jour après jour dans le management où j'encadre une équipe d'une quarantaine de collaborateurs (agents de maîtrise et employés). Grâce à mes études (BAC+5), j'ai acquis une vision globale du monde de l'entreprise sur les pôles RH, gestion et marketing. Je n'oublie pas ma présence sur le terrain où je pars à la rencontre des collaborateurs et de mes clients chaque jour. Ma passion du commerce et ma culture client m'animent au quotidien !



Mes compétences :

Passeport de Compétences Informatique (PCIE)

Gestion de la Relation Clients

Management opérationnel

Gestion du changement

Management d'équipe

Marketing

Grande distribution

Commerce

Gestion de compte d'exploitation

Leadership

Résultat

Direction de centre de profit

Stratégie

Directeur évolutif