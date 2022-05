Morgan BIXQUERT

Après différentes expériences dans le marketing et la communication notamment dans l’agence Lowe Strateus pour une durée d’un an, j’ai pu m’exercé à la gestion de portefeuilles clients, dans la conquête, le suivi et la mise en place de solutions adaptées à chacun d’eux. Lors de mon expérience à la chambre de commerce de Laguna Beach en Californie pour une durée de 3 mois, l’équipe avait pour but de mettre en place une stratégie marketing afin d’améliorer le taux d’inscription et de fréquentation de la chambre. Suite à notre opération, le taux de fréquentation est passé de 350 adhérents à 437 adhérents soit une hausse d’environ 25%.



Ayant toujours eu un attrait particulier pour le domaine de la finance, j’avais comme objectif d’appréhender le domaine de la gestion de patrimoine. A la suite de mon expérience chez Lowe Strateus, je me suis donc orienté dans les cabinets de gestion indépendants.



Cette expérience m’a permis de me familiariser avec un domaine plus compétitif, plus motivant et challengeant que représente le conseil de manière générale. J’ai pu surtout toucher de près le domaine de l'entrepreneuriat en tant que travailleur indépendant. Je sais maintenant que le Marketing et la Stratégie sont des aspects que j’affectionne plus particulièrement et c'est désormais dans ces domaines que j'aimerai exercer le métier de Consultant.







Mes compétences :

Gestion de projet

Corporate finance

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Gestion de portefeuille

Marketing stratégique

Stratégie commerciale