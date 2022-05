Notre cabinet d'expertises en art intervient auprès des particuliers, notamment dans le cadre de successions, partages et assurances pour réaliser l'inventaire d'œuvres d'art, expertiser et estimer tableaux, objets et meubles.

Nous conseillons également nos clients dans la constitution de leur collection et l'acquisition d'œuvres dans le cadre d'investissements.



Mes compétences :

Expertise technique