Charles BUSSON

Winhealth Group Ltd. est le leader suisse en matière d'assurance santé pour les expatriés, les frontaliers, les étudiants et tous les autres personnels internationaux.



Fort d'une expérience de 30 ans, nous fournissons des packages internationaux aussi bien pour des particuliers que des entreprises, multinationales, ONG et autres Missions diplomatiques aux meilleures conditions.



- Libre choix des medecins et des hopitaux partout dans le monde.

- Centre de gestion multilingue.

- Remboursement sous 48 heures

- Prise en charge hospitalière directe (tiers payant)



Les couvertures sont complètes et entièrement modulabes en fonction des besoins et des budgets de chacun:

- frais de santé maladie/accident

- prévoyance (décès/invalidité/perte de gain)

- assistance rapatriement

- responsabilité civile



Possibilité d'etudes sur-mesure pour les contrats collectifs.



N'hésitez pas à contacter Winhealth Group Ltd. pour toute demande d'information complémentaire.



