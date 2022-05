Morgan BOUCHER

Issu d’une formation commerciale, et titulaire d’une Licence Professionnelle Achats, je vais intégrer en septembre un Master management à Nantes.

Au cours de mon année de Licence, j’ai travaillé au sein de la CERP-RRM, grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, au poste de coordinateur Achats.

Très autonome, j’aime relever des défis et possède une grande capacité d’adaptation. J'ai plongé en immersion de dix mois en Ecosse afin de parfaire mon niveau d'anglais et élargir ainsi mes compétences.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access